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Canlı: Gaziantep FK - Ankaragücü maçı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep Fk#Ankaragücü#Süper Lig
Canlı: Gaziantep FK - Ankaragücü maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 11:47

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Gaziantep FK 0-0 MKE Ankaragücü

Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Joao, Maxim, Markovic, Kitsiou.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Atakan, Mujakic, Oğuz Ceylan, Abdullah, Zahid, Pedrinho, Tasos, Beridze, Macheda.

GAZİANTEP FK ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Ankaragücü'nü maçı saat 19.15'te başladı. Müsabakayı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

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#Gaziantep Fk#Ankaragücü#Süper Lig

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