Canlı: Gaziantep FK - Ankaragücü maçı

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Gaziantep FK 0-0 MKE Ankaragücü
Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Joao, Maxim, Markovic, Kitsiou.
MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Atakan, Mujakic, Oğuz Ceylan, Abdullah, Zahid, Pedrinho, Tasos, Beridze, Macheda.
GAZİANTEP FK ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Ankaragücü'nü maçı saat 19.15'te başladı. Müsabakayı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.