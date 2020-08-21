Gaziantep FK, Andre Felipe'yi transfer etti!

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, kariyerinde Brezilya Milli Takımında da forma giymiş olan forvet oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Andre'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Andre Felipe kimdir?

27 Eylül 1990 tarihinde Brezilya'nın Cabo Frio şehrinde dünyaya gelen Andre, futbola ülkesinin köklü takımlarından Santos da başladı. Kariyerinde Santos, Dynamo Kiev, Bordeaux, Sporting Lizbon gibi önemli takımlarda forma giyen Andre, forvet mevkisinde forma giyiyor. Güçlü fiziği ve usta bitiriciliğiyle adından söz ettiren Andre Felipe, dört kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi. Kariyerinde 296 karşılaşmada forma giyen Sambacı futbolcu, 83 gol atarken 19 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Andre'ye kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

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