Canlı Anlatım: Gaziantep FK Alanyaspor maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Gaziantep FK: 0

Alanyaspor: 0

Goller

Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u 6-2 mağlup eden Alanyaspor, bu sezon üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı. Çarşamba günleri oynadığı dört Süper Lig maçının ikisini gol yemeden kazanan Gaziantep FK, diğer iki karşılaşmayı ise gol atamadan kaybetti. Süper Lig'deki son dört maçının üçünü kaybeden Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetimindeki ilk 10 karşılaşmada tek yenilgi almıştı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında da gol atan Gaziantep FK forveti Joao Figueiredo, kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de oynadığı son üç maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Alanyaspor orta sahası Joao Novais, daha önceki 40 lig karşılaşmasında aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti.

Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta da gol atan Alanyaspor forveti Famara Diedhiou, en üst lig kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırmak istiyor. Alanyaspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kaybeden Erol Bulut, daha sonraki dört karşılaşmada mağlubiyet almadı.

Haberin Devamı

GAZİANTEP FK ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Alanyaspor maçı 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.