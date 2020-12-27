Süper Lig'de 15. haftanın önemli maçlarından birinde Gaziantep FK ile lider Aytemiz Alanyaspor karşı kaşıya gelecek. Ligde bir haftayı bay geçen Gaziantep temsilcisi, 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Lider Aytemiz Alanyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.



MAÇIN EKSİK İSİMLERİ



Ev sahibi ekipte zorlu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekibin önemli isimlerinden Bakasetas sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ceyhun Gülselam'ın sakatlığı ise sürüyor.

MUHTEMEL 11'LER



Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Mirallas, Maxim, Jefferson, Kenan, Dicko

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Salih, Davidson, Babacar