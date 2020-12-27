MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GeriSpor Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Abone Olgoogle-news

Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde Son 3 karşılaşmasını kazanan Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da 3 puan alarak galibiyetlerine yenisini ekleme peşinde. Peki, Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Gaziantep FK - Alanyaspor maçının detayları...

Süper Lig'de 15. haftanın önemli maçlarından birinde Gaziantep FK ile lider Aytemiz Alanyaspor karşı kaşıya gelecek. Ligde bir haftayı bay geçen Gaziantep temsilcisi, 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Lider Aytemiz Alanyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇIN EKSİK İSİMLERİ

Ev sahibi ekipte zorlu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekibin önemli isimlerinden Bakasetas sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.  Ceyhun Gülselam'ın sakatlığı ise sürüyor. 

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Mirallas, Maxim, Jefferson, Kenan, Dicko
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Salih, Davidson, Babacar

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle