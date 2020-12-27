Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde Son 3 karşılaşmasını kazanan Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da 3 puan alarak galibiyetlerine yenisini ekleme peşinde. Peki, Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Gaziantep FK - Alanyaspor maçının detayları...
Süper Lig'de 15. haftanın önemli maçlarından birinde Gaziantep FK ile lider Aytemiz Alanyaspor karşı kaşıya gelecek. Ligde bir haftayı bay geçen Gaziantep temsilcisi, 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Lider Aytemiz Alanyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.
MAÇIN EKSİK İSİMLERİ
Ev sahibi ekipte zorlu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekibin önemli isimlerinden Bakasetas sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ceyhun Gülselam'ın sakatlığı ise sürüyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Mirallas, Maxim, Jefferson, Kenan, Dicko
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Salih, Davidson, Babacar
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