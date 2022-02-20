Gaziantep FK – Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Süper Lig'in 26. Hafta mücadelelerinden biri de Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasında gerçekleşecek. Karşılaşma öncesinde Kırmızı Siyahlılar, 35 puanla 10. basamakta bulunuyor. Son 10 maçının 9’undan galibiyetle ayrılan Adana Demirspor ise 41 puanla 4. Sırada yer alıyor. Ev sahibi Gaziantep’te Halil İbrahim ile Figueiredo'nun sakatlığı sürüyor. Misafir takım Adana Demirspor’da ise tek eksik ise kart cezası bulunan Mario Balotelli.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Vetrih, Furkan, Mendyl, Maxim, Muhammet

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Deli, Kaan, Gökhan, Stambouli, Bjarnason, Yunus, Vargas, Assombalonga