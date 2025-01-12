Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Ev sahibi takım, ligde 22 puanla 9. sırada yer alırken, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mavi lacivertli takım ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor. İşte Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgisi...
GAZİANTEP FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK ile Adana Demirspor bugün (12 Ocak) kozlarını paylaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen ve canlı olarak takip edilebilecek.