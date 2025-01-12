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Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Gaziantep FK#Adana Demirspor#Süper Lig
Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 12:52

Gaziantep FK ve Adana Demirspor, Süper Lig 19. haftada karşı karşıya gelecek. Antep ekibi, geçtiğimiz haftalarda çıktığı maçlarda 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Akdeniz ekibi ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ligde son sırada yer alıyor. Peki Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Ev sahibi takım, ligde 22 puanla 9. sırada yer alırken, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mavi lacivertli takım ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor. İşte Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgisi...

GAZİANTEP FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Adana Demirspor bugün (12 Ocak) kozlarını paylaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen ve canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#Gaziantep FK#Adana Demirspor#Süper Lig

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