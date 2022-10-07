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Canlı: Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep Adana#Adana Antep Maçı#Adana Antep Maçı Ne Zaman
Canlı: Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 09:24

Gaziantep FK Adana Demirspor maçı ile bölgesel derbi mücadelesi futbolseverlerle buluşacak.

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Ligde 17 puanla liderlik koltuğunu paylaşan Adana Demirspor, 11 puanla ligin 10'uncu sırasında yer alan Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Gaziantep FK 0-0 Adana Demirspor

Daha önce 25 kez karşı karşıya gelen Gaziantep FK ve Adana Demirspor, bu karşılaşmalardan 6 kez beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Gaziantep FK Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GAZİANTEP FK ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

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