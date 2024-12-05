Gaziantep FK, 90+3'te turladı!

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Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştığı Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar



11. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu'nun sağdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Yusuf topu çeldi.

24. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Batman atağında ceza yayı üzerine atılan pasa tek vuruş yapan Tunahan'ın şutunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada Batman Petrolspor'un ceza sahası dışı sağ çaprazından Mustafa Çeçenoğlu ile kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

47. dakikada ceza sahasında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasında düşürülmesi sonucu Gaziantep FK penaltı kazandı.

48. dakikada penaltı atışını kullanan Halil Dervişoğlu'nun şutu direkten döndü.

62. dakikada Furkan Soyalp'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada ceza yayı üzerinde rakibini çalımlayan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Mirza Cihan'ın kullandığı etkili serbest vuruşta kaleci Yusuf son anda topu kornere çeldi.

90. dakikada Mustafa'nın ceza sahasına girmeden yerden pasını savunmadan sektikten sonra önünde bulan Kenan Kodro'nun şutunda top direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0



Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Burak Bakırtaş

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir (Christopher Lungoyi dk. 78), Ertuğrul Ersoy (Mehmet Samet Kalkan dk. 90+2), Cyril Mandouki, Ömürcan Artan, Qentin Duanın, Furkan Soyalp (Ogün Özçiçek dk. 78), Mirza Cihan, Eren Çakır (Kenan Kodro dk. 46), İlker Karakaş (Mustafa Eskihallaç dk. 61), Halil Dervişoğlu

Yedekler: Halil Bağcı, Ali Mevran Albak, Salem M'Bakata, Brunu Viana, Nevzat Gezer

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Turgut Arda, Ahmet Kesim, Evren Korkmaz, Mustafa Hüseyin Seyhan (Ahmet Arda Tuzcu dk. 88), Bünyamin Yürür (Muhammed Duha Aydın dk. 90+2) Semih Karadeniz (Baran Kaygusuz dk. 90+2), Sinan Kaya, Tunahan Çiçek, Mustafa Çeçenoğlu (Furkan Rüzgar dk. 90+2), Ege Özkayımoğlu (Cemal Azad Demir dk. 86)

Yedekler: Mehmet Turan, Eren Girgin, Ahmet Ege, Kadir Bardakçı, Yusuf Emir Desen

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Gol: Kenan Kodro (dk. 90) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Ömürcan Artan, Emre Taşdemir (Gaziantep FK), Arda Görmüş (Batman Petrolspor)