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Gaziantep FK - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 5. tur Gaziantep FK 52 Orduspor FK maçı canlı izle

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Gaziantep FK - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ZTK 5. tur Gaziantep FK 52 Orduspor FK maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 17:04

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK - 52 Orduspor FK’yı konuk edecek. Gaziantep FK 52 Orduspor FK maçı Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Ziraat türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Peki, Gaziantep FK - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 5. tur Gaziantep FK 52 Orduspor FK maçı canlı izle

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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Peki, Gaziantep FK 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK 5. tur Gaziantep FK 52 Orduspor FK maçı detayları...

GAZİANTEP FK - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Gaziantep FK - Gaziantep FK -52 Orduspor FK maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

18 ARALIK ÇARŞAMBA ZTK 5. TUR MAÇ PROGRAMI:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

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13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK (Gaziantep)

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