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Gaziantep FK 3-2 Konyaspor / Maç sonucu

#Gaziantep#Konyaspor#Antep Konya
Gaziantep FK 3-2 Konyaspor / Maç sonucu

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, golle düellosu şeklinde geçen maçta İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Gaziantep FK, 3-2 kazanmayı bildi.

Gaziantep FK'nın gollerini 18. dakikada Caulker, 52. dakikada Muhammed Demir ve 86. dakikada Figueiredo kaydetti.

Konyaspor'un gollerini ise 7. dakikada penaltıdan Guilherme ve 73. dakikada Cikalleshi attı.

Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Gaziantep FK, 12. sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Konyaspor ise 3. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Muhammet, Ertuğrul, Recep, Doğan, Mendyl, Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Amir, Soner, Serdar, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi.

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#Gaziantep#Konyaspor#Antep Konya

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