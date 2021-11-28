Gaziantep FK 3-2 Konyaspor / Maç sonucu

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Gaziantep FK, 3-2 kazanmayı bildi.
Gaziantep FK'nın gollerini 18. dakikada Caulker, 52. dakikada Muhammed Demir ve 86. dakikada Figueiredo kaydetti.
Konyaspor'un gollerini ise 7. dakikada penaltıdan Guilherme ve 73. dakikada Cikalleshi attı.
Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Gaziantep FK, 12. sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Konyaspor ise 3. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Muhammet, Ertuğrul, Recep, Doğan, Mendyl, Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Amir, Soner, Serdar, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi.