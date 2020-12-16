Gaziantep FK 3-2 Kocaelispor / Maçın özeti ve goller

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Gaziantep FK ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşılaştı. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan maçı Gaziantep FK 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti ve turu getiren golleri 39. dakikada Kozulj, 65. dakikada Kevin Mirallas ve 81. dakikada Alexandru Maxim atarken Kocaelispor'un sayılarını 15. dakikada Bahattin Köse ve 88. dakikada Cerem Talha Dinçer kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK adını son 16 turuna yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Batuhan Er'in sağ kanattan savunmanın arkasına attığı topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin Köse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

39. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Enven Cenk Şahin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan geri geldi. Penaltı noktasında topu önünde bulan Kozulj, gelişine vurduğu topu ağlara gönderdi ve takımana eşitliği getirdi. 1-1

65. dakikada Mirallas oyuna girer girmez takımını göne geçirdi. Enver Cenk Şahin sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Felipe'nin kafayla ceza sahasına bıraktığı topa düzgün vuran Mirallas, takımını öne geçirdi. 2-1

81. dakikada sağ kanattan topu alan ve ceza sahasına giren Muhammet Demir'in havalandırdığı topa Maxim düzgün kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 3-1

88. dakikada Gökhan Meral sol kanattan ceza sahasına arkadaşı Cerem Talha Dinçer'i gördü. Topla buluşan bu oyuncu topu bekletmeden hafif havalandırarak ağlarla buluşturdu. 3-2

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