Gaziantep FK 3-1 Galatasaray (Maçın özeti)

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 30. hafta maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kaybetti.

Sarı-kırmızılılar 34. dakikada Gomis'in golüyle öne geçerken yanıt 45+4. dakikada Djiolobodji yanıt verdi.

Gaziantep FK, 71. dakikada Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-1'e getirirken son sözü 81. dakikada Figueiredo söyledi.

Bu sonuçla birlikte ligde 12. yenilgisini alan Galatasaray, 38 puanda kaldı. Gaziantep FK ise puanını 40 yaparak rakibini geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR



2inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet Demir ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Muhammetin vuruşu kaleci Muslerada kaldı.



18inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Semih Kayanın ceza alanı içerisine gönderdiği ortaya müsait pozisyondaki Gomisin kontrol ederek vuruşu auta çıktı.



23üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maximin ara pasında topla buluşan Kitsiou kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kitsiounun vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.



34üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktüroğlu, rakibinden sıyrılıp topu Morutana görderdi. Morutanın ceza alanı içinden kaleye şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında müsait pozisyondaki Gomis topu ağlara gönderdi: 0-1.



44üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Berkan topu sürükleyerek ceza sahası çizgisine kadar geldi. Berkanın vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.



45+4üncü dakikada Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maximin ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Djilobodjinin bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 1-1.



50inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maximin ceza alanına yerden pasında Figueiredonun vuruşu az farkla auta çıktı.



64üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile oynadı. Gomisin pasında topla buluşan Emre Kılınçın ceza sahası içerisinden şutunu kaleci Günay kornere çeldi.



69uncu dakikada ceza alanı içerisinde Berkanın Figueiredoya müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.



71inci dakikada topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



74üncü dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında topu taşıyan Kerem Aktürkoğlu Gomis ile oynadı. Müsait pozisyondaki Gomisin vuruşunda topu kaleci Günay çıkardı.



81inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim rakibinden sıyrılıp Figueiredoya pas verdi. Topu göğsü ile kontrol eden Figueiredonun şutu ağlara gitti: 3-1

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Caulker, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet

Haberin Devamı

Galatasaray: Muslera, Semih, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Gomis