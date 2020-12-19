Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 10. dakikasında Vetrih ile öne geçen Gaziantep FK, 24. dakikada Pelkas'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Ev sahibi ekip, 40. dakikada Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Son sözü 90+5. dakikada Kenar Özer frikikten söyledi ve Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve Süper Lig'de üst üste ikinci yenilgisini aldı

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler 23 puanda kaldı. Gaziantep FK'nın puanı ise 21'e yükseldi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

7' Nazım'ın sağ kanattan ortasında Gaziantep savunması ön direkte topu karşıladı.

10' Sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen top üst direkten döndü. Kale ağzında Gustavo'dan seken topu Vetrih tamamladı

24' Serdar'ın uzun pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Nazım'ın ortasına kale ağzında Pelkas dokundu

26' Gaziantep atağında Güray ceza sahası dışından vurdu, savunma arkasında Dicko'ya çarpıp yükselen topu Mirallas kale önüne çevirdi, Muhammet golü attı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

35' Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas çok uzaklardan müthiş bir şut çıkardı, köşeye doğru giden topu Günay son anda kornere çeldi

38' Sol kanattan Güray'ın ortasında arka direkte Djilobodji'nin kafayla indirdiği topu kesmek isteyen Tisserand'ın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

40' Alexandru Maxim penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Gaziantep yeniden öne geçti

53' Pelkas serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

59' Gustavo'nun savunma arkasına kaldırdığı topu Novak içeri çevirdi, Cisse'nin kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü

63' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortada Ozan'ın kafayla indirdiği topu Mert Hakan bıraktı, kale alanının hemen önünde Pelkas ağlara yolladı ancak Yunan oyuncu için bayrak havadaydı.

70' Sol kanattan Mert Hakan'ın ortaya çevirdiği topu Kemal Ademi göğsüyle yumuşattı, dönerek vuruşunda top üstten auta gitti.

73' Gaziantep'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kemal Ademi'nin kafasından seken topa Mirallas sert vurdu, savunmaya çarpan top bir kez daha kornere çıktı.

80' Gaziantep'te Andre Sousa, oyunun başlamasını geciktirdiği için sarı kart gördü.

90+5' Kenan Özer serbest vuruşta barajın yanında köşeye doğru nefis bir vuruş yaptı, kaleci Oytun'un yetişemediği top ağlarla buluştu

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet, Dicko

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse