Gaziantep FK 3-1 Eyüpspor maç özeti (Süper Lig)

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Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın gollerini Emmanuel Boateng 52. ve 78. dakikalarda ve 90+4. dakikada David Okereke kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise yine oyuna ikinci yarıda dahil olan Tayfur Bingöl'den geldi.

Eyüpspor'da Caner Erkin, 90+9. dakikada hakeme itirazları sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eyüpspor 40 puanda kaldı. Gaziantep FK ise 32 puana yükseldi.

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak, Eyüpspor ise Konyaspor'u konuk edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği uzun pasla sağ kanatta buluşan Sorescu'nun plase vuruşunda topu kaleci Berke Özer kornere gönderdi.

6. dakikada Ampem'in gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Yalçın Kayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada Daubin'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topa Okereke'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

39.⁠ ⁠dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

43.⁠ ⁠dakikada Emre Mor'un sağ kanattan gönderdiği topla buluşan Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan çeldi.

45+1. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

52. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Boateng'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

56. dakikada savunmanın arkasına sarkan Boateng'in kaleci Berke'nin üzerinden kaleye gönderdiği topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.

60. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lungoyi'nin sert şutunu kaleci Berke iki hamlede kontrol etti.

63. dakikada ceza yayı sağından Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasına arka direkte Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

67. dakikada rakip yarı sahaya atılan uzun topla buluşan Sorescu'nun topla ilerledikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Emre Mor pasıyla soldan ceza sahasına giren Ampem'in sert şutunu kaleci Mustafa Burak çeldi.

77. dakikada sol kanada uzun pasla alan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Boateng ağları buldu. 2-1

83. dakikada ani gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Umut Bozuk'un şutu kaleci Burak'ta kaldı.

90+5. dakikada Husic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Okereke'nin ayağının dışıyla sağ köşeye çektiği şutta top filelerle buluştu. 3-1