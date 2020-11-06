Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş / Maçın Özeti ve Golleri

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Beşiktaş, Süper Lig'deki 7. maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikasında Mirallas ile öne geçen Gaziantep FK, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Beşiktaş, 55. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Siyah-beyazlılar 61. dakikada Larin ile skoru eşitlerken 63. dakikada Muhammet Demir sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Son sözü 90+8. dakikada Kenan Özer söyledi ve Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sezon 3. yenilgisini alan Beşiktaş, 10 puanda kaldı. Gaziantep FK'nın puanı ise 11 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

7' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Günay'ın kucağında kaldı.

13' Gaziantep FK'de Maxim, Rosier'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

24' Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın ceza sahasının sağından çektiği şut savunmadan geri döndü.

32' Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Maxim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Larin topu uzaklaştırdı.

39' Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü

44' Gaziantep FK'de Mirallas topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsaytta olduğu için GOL geçerli sayılmadı.

45' VAR kontrolünün ardından Mirallas'ın ofsaytta olmadığı tespit edildi ve GOL geçerli kabul edildi!

55' Savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı

61' Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu

63' Sağ kanattan yapılan ortayı altıpasta kontrol eden Muhammet'in vuruşu ağlarla buluştu.

98' Gaziantep FK hızlı hücumda Kenan Özer'in ayağından bulduğu golle Beşiktaş karşısında 3-1 önde!

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dick

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar