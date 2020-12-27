Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor / Maçın özeti ve goller (Galatasaray liderliği garantiledi)

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Gaziantep FK ile Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçı ev sahibi 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın gollerini 9. dakikada Dicko, 29. dakikada Muhammet ve 60. dakikada Maxim atarken Alanyaspor'un tek sayısını 26. dakikada Davidson kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran son son 4 maçını da kazanan Gaziantep FK puanını 27'ye çıkardı ve zirve yarışına ortak oldu. 3 maçtır kazanamayan, son 6 maçında ise 1 galibiyet alan Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.

GALATASARAY HAFTAYI LİDER TAMAMLADI

Gaziantep FK - Alanyaspor maçının ardından, Trabzonspor'u yenerek 29 puana yükselen Galatasaray, 15. haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

GAZİANTEP FK 3-1 ALANYASPOR

GOL: 9' Dicko, 26' Davidson, 30' Muhammet, 60' Maxim

İlk yarı sonucu: 2-1

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Kana-Biyik, Djilobodji, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Dicko, Muhammet

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Berkan, Davidson, Babacar



MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

9. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kaptığı topla süratli bir şekilde rakiplerinden kurutularak ceza sahasına kadar giren Dicko'nun çektiği sert şutta top kaleci Marafona'nın ayaklarının altından geçerek filelerle buluştu: 1-0

12. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahasının sağından gönderdiği ortaya Berkan İsmai Kutlu'nun zayıf şekilde yaptığı vuruşta top Babacar'ın önünde kaldı. Babacar'ın şutunda top dışarı gitti.

16. dakikada Davidson'un sol kanattan gönderdiği ortaya Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

26. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasını giren Davidson, önünü buşaltıp şutunu çekti, savunmadan seken ve yan direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-1

30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Dicko'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte bulunan Mirallas, kafayla topu kale önündeki Muhammet Demir'in önüne indirdi. Boş durumdaki Muhammet Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

45 1. dakikada Mirallas'ın orta alandan müsait durumdaki Muhammet Demir'e ara pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Muhammet Demir'in gönderdiği pasa kimse dokunamadan top dışarı çıktı.

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