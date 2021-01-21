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Futbol
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Haber Giriş: 21.01.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK, 26 maç sonra gol atamadı! Sumudica gitti, seri bitti...

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Gaziantep FK, 26 maç sonra gol atamadı! Sumudica gitti, seri bitti...
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Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden Gaziantep Futbol Kulübü, 26 maç sonra rakip kalede suskun kaldı. Marius Sumudica'nın ayrılışı sonrası müthiş seri de sona ermiş oldu.

Süper Lig'de 2. sezonunu yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekse de son haftalarda özellikle deplasman maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzdü.

Geçen sezonun 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği maçta gol atamayan Güneydoğu ekibi, bu sezon dünkü Çaykur Rizespor maçına kadar boy gösterdiği 26 maçta rakip fileleri boş geçmedi.

Bu süreçte rakip kalelere en az 1 gol atan Gaziantep temsilcisi, Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek uzun bir aradan sonra sessiz kaldı.

Gaziantep FK, 26 maç sonra gol atamadı Sumudica gitti, seri bitti...

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- Son 3 deplasmanda kazanamadı

Gaziantep Futbol Kulübü, son 3 deplasman maçında galibiyet elde edemedi.

Ligin 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 18. haftada Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 20. haftada Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Söz konusu 3 deplasman maçında attığı 2 gole karşı 6 kez de kalesini koruyamayan Gaziantep ekibinin Çaykur Rizespor mağlubiyeti, aynı zamanda bu sezonun en farklı yenilgisi oldu.

 

Gaziantep FK, 26 maç sonra gol atamadı Sumudica gitti, seri bitti...

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