Gaziantep FK 2 - 3 BB Erzurumspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 37. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren konuk ekip, üstün oynadığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve kümede kalma yolunda çok kritik bir 3 puan kazanmış oldu.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 53. dakikada Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğlu ve 84. dakikada Buğra Çağıran kaydetti. Gaziantep'in golleri, 69 ve 90. dakikalarda Muhammet Demir'in ayağından geldi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Yılmaz Vural'ın öğrencileri, puanını 37'ye yükseltti. Gaziantep FK 51 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Erzurum ekibinin atağında savunmanın hatalı pası sonrasında sol kanatta topu önünde bulan Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyonda şutunu çekti. Soluna yatarak topa sahip olmaya çalışan kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan dönen topu, Omolo önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunda, Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

26. dakikada gelişen Gaziantep atağında, ceza sahasına gönderilen top, Muhammet Demir ve Dicko'nun kafalarından sekerek ceza sahasının hemen dışındaki Vetrih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada gelişen konuk ekip atağında, verkaçla sağ taraftan ceza alanının hemen dibine kadar sokulan Obertan'ın bekletmeden yaptığı ortada iyi yükselen Gomes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor mutlak bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Savunmanın arkasına atılan topta sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Obertan, yanındaki savunmacıyı oyundan düşürerek kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Obertan'ın vuruşunda, kalesini terk eden Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi. Obertan'ın önüne düşen topa bu oyuncudan önce bir kez daha müdahale eden Çağlar Şahin Akbaba, meşin yuvarlağı oyun alanı dışına gönderdi.

İKİNCİ YARI

52. dakikada orta alandan gelişen Erzurumspor atağında Murat sağ kanattan ortayı yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Gomesin kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

58. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Cenk Ahmet ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Hasanın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

68. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Dicko topu içeriye gönderdi, Muhammet topu Mirallas’a indirdi. Mirallasın bekletmeden verdiği pasla yeniden topu alan Muhammet’in vuruşu ağlara gitti: 1-2.

83. dakikada orta alandan gelişen Erzurumspor atağında ceza yayı üzerinde toplu buluşan Buğra iki rakibini çalımlayarak ceza alanı dışından sert vurdu, top ağlara gitti: 1-3.

90. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topu taşıyan Mirza çizgiye inerek içeriye gönderdi. Topla buluşan Muhammet Demirin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:2-3

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişen, İbrahim Bozbey

GAZİANTEP FK: Çağlar - Djilobodji, Tosça, Kenan Özer (Dk. 87 Mirza), Jefferson (Dk. 63 Furkan), Muhammet Demir, Güray Vural,Oğuz Ceylan (Dk. 77 Olkowski), Maxim (Dk. 87 Sousa), Vetrih (Dk.63 Mirallas), Dicko

ERZURUMSPOR: Szumski - Obertan (Dk. 75 Osman Çelik), Hasan Hatipoğlu, Omolo (Dk. 66 Buğra), Boumal, Emrah Başsan (Dk. 66 Rashani), Leo, Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Gomes (Dk. 66 Oltan), Cenk Ahmet (Dk.66 Novikovas)

GOLLER: Dk. 69 ve Dk.90 Muhammet (Gaziantep FK) - Dk. 53 Gomes, Dk. 58 Hakan, Dk.83 Buğra (Erzurumspor)

SARI KART: Boumal, Osman (Erzurumspor)

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