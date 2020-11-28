Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor / Maçın özeti ve goller...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşılaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK'nın gollerini 19. dakikada Kevin Mirallas ve 74. dakikada Kana-Biyik atarken Yeni Malatyaspor'un sayılarını 49. dakikada Adem Büyük ve 90+5'te Jetmir Topalli kaydetti.

Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan 45 ve 48. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Yeni Malatyaspor'un 90+5'te attığı gol sonrası çıkan tartışmalar ve yapılan itirazlar sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla Gaziantep FK yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve puanını 15 yaptı. Yeni Malatyaspor ise 12 puana yükseldi.

GAZİANTEP FK 2-2 YENİ MALATYASPOR

GOL: 19' Mirallas, 49' Adem Büyük, 74' Kana-Biyik, 90+5' Jetmir

KIRMIZI KART: 48' Oğuz Ceylan, 90+8' Sumudica (Gaziantep FK)

İlk yarı sonucu: 1-0

Gaziantep FK 11'i: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer.

Yeni Malatyaspor 11'i: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulut.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasının sağından kafayla içeriye gönderdiği pası tamamlayan Mirallas, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

35. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş kafayla vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.