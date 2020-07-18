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Haber Giriş: 18.07.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | Maçın golleri ve özeti

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Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | Maçın golleri ve özeti
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Süper Lig'de orta sıralarda bulunan Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın karşılaşmasından 4 gol çıktı, maç 2-2 sona erdi.

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. 4 golün çıktığı maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Gaziantep FK'nın gollerini 6. dakikada Muhammet Demir ve 78. dakikada Maxim attı. Kasımpaşa'nın golleri 13 ve 37. dakikalarda Mame Thiam'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 43, Kasımpaşa ise 40 puana yükseldi.

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