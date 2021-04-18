Gaziantep FK 2 - 2 Kasımpaşa (Maç özeti)

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Karşılaşmada 2-0 yenik duruma düşen ev sahibi ekip geri dönmeyi başardı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa 5 ve 58. dakikada Isaac Thelin ile öne geçti. Gaziantep'in geri dönüşünü ise 63. dakikada Dicko ve 84. dakikada Muhammet Demir'in golleri gerçekleştirdi.

Konuk ekip Kasımpaşa, üst üste 3. beraberliğini aldı ve puanını 37'ye yükseltti. Gaziantep FK ise puanını 51 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın hemen başında konuk ekip gole çok yaklaştı. Henüz 20. saniyede hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, sol çaprazdan ceza alanına giren Varga'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç'i geçen top direğe çarparak oyun alanını terk etti.

5. dakikada Kasımpaşa, Thelin ile öne geçti. Orta sahadan atılan topu sol kanatta kontrol eden Varga'nın pasında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Bistrovic ortasını yaptı. Savunmadan seken topu Thelin göğsüyle ağlara gönderdi: 0-1

12. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, ceza alanında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

20. dakikada ev sahibi ekibin Kenan Özer ile kazandığı penaltı, VAR'dan döndü. Sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, Mirallas'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Kenan Özer, rakibiyle mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. VAR sisteminin uyarısı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonun başlangıcını izleyen Arda Kardeşler, penaltı öncesinde Dicko'nun orta alanda yaptığı hareketi faul olarak değerlendirip penaltıyı iptal etti.

39. dakikada gelişen Gaziantep atağında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirallas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

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