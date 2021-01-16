Gaziantep FK 2-1 Kayserispor (Maç özeti ve golleri)

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Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kayserispor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Marius Sumudica ile yollarını ayırdktan sonra Süper Lig'de ilk maçına çıkan Gaziantep, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada kendi kalesine Kvrzic ve 77. dakikada Maxim kaydetti. Romanyalı futbolcu bu sezon 9. golünü attı. Kayserispor'un tek sayısı ise 61. dakikada Kolovetsios'ten geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 34'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Kayserispor ise 16 puan ile 18. sırada kaldı.

GAZİANTEP FK 2-1 KAYSERİSPOR

GOLLER: 31' Kvrzic (Kendi kalesine), 77' Maxim / 61' Kolovetsios

Karşılaşmadan dakikalar

İlk yarı



8. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Max ceza sahası dışından sert şutu çekti, kaleci Doğan topu güçlükle kornere çeldi.

10. dakikada Gaziantep savunmasından seken topu Avramovski tamamladı ancak top farklı şekilde auta gitti.

15. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Henrique topu içeri çevirdi, Avramovski kaleyi düşündü ancak top yandan auta gitti.

19. dakikada Güray'ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan sekerek kaleci Doğan'da kaldı.

31. dakikada sağ kanattan ani gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın içeriye çevirdiği topu kale önündeki Kvrzic ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. 1-0

37. dakikada gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Max yerde vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu önünde bulan Vetrih’in ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.

50. dakikada Mirallas’ın pasında kaleciyle karşıya kalan Muhammet Demir’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan’ın kucağında kaldı.

61. dakikada Avramovski'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Henrique'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruş yan direkten döndü.

73. dakikada Gaziantep FK, VAR incelemesi sonrası Oğuz Ceylan'a ceza sahası içerisinde faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

75. dakikada Alexandru, Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını gole çevirerek ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi. 2-1

89. dakikada Henrique'nin ceza alanına ortasına İlhan kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

Gaziantep FK 11'i: Günay, Oğuz, Djilobodji, Olkowski, Toşça, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, Kenan Özer

Kayserispor 11'i: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Fernandes, Lennon, Henrique, Kanga