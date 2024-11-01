Gaziantep FK 2-1 Göztepe (Süper Lig maçı)

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Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Maçta ilk gol 64. dakikada Ahmed Ildız'dan geldi ve Göztepe öne geçti.

Gaziantep FK, 77. dakikada Lungoyi ve 82. dakikada Sorescu'nun kaydettiği gollerle geri döndü.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Gaziantep FK'nın puanı 12 oldu. Göztepe ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top Göztepe kalecisi Lis'de kaldı.

12. dakikada N'Diaye'nin savunma arkasına pasında sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun kale önüne gönderdiği topa Halil Dervişoğlu dokunamadı.

24. dakikada sol kanatta çalımlarla rakiplerini geçen Mustafa Eskihallaç'ın sağ ayağıyla uzaktan çektiği şut üstten auta çıktı.

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27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Diaye'nin vuruşunu kaleci Lis son anda çeldi.

30. dakikada Kozlowski'nin sağ kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topa Sorescu'nun vuruşunu kaleci Lis bir kez daha kurtardı.

33. dakikada Santos da Silva'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktasında Bokele'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

37. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra uzak köşeye plase şutu çok az farkla dışarı gitti.

43. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Lis bir kez daha uzaklaştırdı.

55. dakikada rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Victor Hugo'nun dönerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

57. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu alan Lungoyi'nin sert şutu yakın direğin dibinden dışarı gitti.

64. dakikada sol kanattan Tjanic'in pasla kullandığı serbest vuruşta topu alan Ahmed Ildız'ın çaprazdan uzak köşeye plase vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

68. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Matsuki'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunu Dioudis ayaklarıyla çeldi.

74. dakikada Matsuki'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Da Silva'nın yerden tek vuruşunu kaleci Dioudis kontrol etti.

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76. dakikada sağ kanattan sol kanada atılan uzun topla ceza sahası çaprazında buluşan Lungoyi'nin sağa çekerek uzak köşeye çektiği şut filelerle buluştu. 1-1

80. dakikada ceza sahasında Halil Dervişoğlu'nun Nazım Sangare'nin müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Deian Sorescu'nun sağ köşeye yerden vuruşu kalecinin ellerinin altından filelerle buluştu. 2-1

90+5. dakikada sağ kanattan kale önüne atılan yerden uzun pasa altıpas içerisinde Matsuki'nin bomboş durumdaki vuruşu üstten auta çıktı.