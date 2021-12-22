Gaziantep FK 2-1 Alanyaspor / Maç sonucu ve özeti

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Furkan Soyalp ve 78. dakikada Famara kendi kalesine attı.
Aytemiz Alanyaspor'un tek golü ise 62. dakikada Novais'ten geldi.
Bu skorla puanını 25'e yükselten Gaziantep FK 11. sırada yer aldı. 27 puanda kalan Alanyaspor ise 7. sırada yer aldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan Kitsiou'nin son çizgiye inip kale alanına çevirdiği topa gelişine vuran Muhammet Demir'in şutu yan direkten döndü.
12. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Muhammet'in pasını Halil İbrahim tamamladı, meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
15. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu önünde bulan Davidson'un tehlikeli şutunu kale önünde Muhammet kafayla kornere çeldi.
19. dakikada Efecan'ın ceza sahası sol çaprazında topla buluşturduğu Diedhiou'nun sert vuruşunu kaleci Günay çeldi.
21. dakikada sol kanatta topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Halil İbrahim'in vuruşunu kaleci Serkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
24. dakikada Figueiredo'nun penaltı noktasına doğru ortasında topla buluşan Furkan'ın kaleye doğru giden vuruşunu Juanfran kafayla çizgiden çıkardı.
32. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mevlja'nın kafayla indirdiği topa kale ağzından Efecan dokundu, kaleci Günay mutlak golü önledi.
39. dakikada Figueiredo'nun sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde Djilobodji kafa vuruşu yaptı, kaleci Serkan köşeye giden topu güçlükle çeldi.
56. dakikada sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Juanfran'dan seken topu arka direkte Furkan kafayla ağlara gönderdi. 1-0
59. dakikada Figueiredo'nun derinlemesine pasından ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Maxim'in uzak köşeye sert vuruşu üstten auta çıktı.
62. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Tayfur'un pasında toplan buluşan Novais'ın rakip sahasının ortasından sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
78. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Enver Cenk'in ortası, ön direkteki Diedhiou'nun göğsüne çarparak filelerle buluştu. 2-1
89. dakikada Babacar'ın ortaya çevirdiği top savunmadan sekip Candeias'ın önünde kaldı, Candeias'ın vuruşu kaleci Günay'da kaldı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Hakan Yemişken xx, Furkan Ürün xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xx (Mirza Cihan dk. 86 ?), Steven Caulker xxx, Papy Djilobodji xxx, Alin Tosca xxx, İbrahim Halil Pehlivan xx, Furkan Soyalp xxx (Alexander Merkel dk. 76 x), Doğan Erdoğan xxx, Maxim xx (Oğuz Ceylan dk. 68 xxx), Joao Figueiredo x (Enver Cenk Şahin dk. 76 xxx), Muhammet Demir xx (Nouha Dicko dk. 86 ?)
Yedekler: Mustafa Burak, Ertuğrul Ersoy, Ulaş Zengin, Ahmed El Messauidi, Kenan Özer
Teknik Direktör: Erol Bulut
A. Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Nemanja Milunovic xx, Miha Mevlja xx, Tayfur Bingöl xx (Babacar dk. 83 ?), Umut Güneş xx, Fatih Aksoy xx (Efkan Bekiroğulları dk. 83 ?), Efecan Karaca xx (Candeias dk. 85 ?), Joao Novais xx (Ahmed Ildız dk. ?), Davidson xx, Famara Diedhiou xx
Yedekler: Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Furkan Bayır, İsmail Zehir, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Furkan Soyalp (dk. 56), Diedhiou (dk. 78 k.k.) (Gaziantep FK), Novais (dk. 62) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Babacar (Alanyaspor)