Gaziantep FK 2-0 Göztepe (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep, Göztepe'yi 2-0 yenerek 4 hafta sonra galip geldi.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 54'te Djilobodji ve 76'da Mirallas kaydetti.

30. dakikada Göztepe'nin Ndiaye ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 65. dakikada ise Göztepe'nin 65. dakikada Halil Akbunar ile bulduğu gol, Jahovic'in kalecinin önünde ve ofsayt pozisyonunda olması gerekçesiyle iptal edildi.

Maçtan önemli anlar:

8. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ceza alanının hemen dışında Rashid'in hatasında topu kapan Diabate, solundaki Soner Aydoğdu'yu gördü. Bu oyuncudan müsait pozisyonda topu alan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak kale üst direğinden auta gitti.

27. dakikada kaleyi cepheden gören bir pozisyonda kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Gaziantep'te, sol çaprazda Kenan'ın röveşatasında, top üstten auta çıktı.

30. dakikada Gassama'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Ndiaye, kaleci Günay Güvenç'ten kurtardığı topu şık bir şutla ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Volkan Bayarslan'ın VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

54. dakikada ev sahibi ekip, Djilobodji ile öne geçti. Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

56. dakikadaki Göztepe atağında, sağ kanattan gelerek ceza alanında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yakın mesafeden şutunu, kaleci Günay Güvenç direk dibinde kornere çeldi.

64. dakikada Göztepe'nin bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sol kanatta Ndiaye'nin Ertuğrul Ersoy'dan sıyrılarak içeriye çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Halil Akbunar'ın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. Hakem Volkan Bayarslan'ın VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

75. dakikada Gaziantep, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Muhammed'in şutu sonrası top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında sol kanattan gelerek şutunu çeken Mirallas, topu filelere gönderdi: 2-0.

77. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sağ çaprazda ceza alanında topla buluşan Jahovic'in bekletmeden gerçekleştirdiği şutu, kaleci Günay Güvenç iki hamlede güçlükle kontrol etti.

90 6. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza alanında topla buluşan Jahovic, karambolde topu soldaki Ndiaye ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle bu gol de geçerli kabul edilmedi.

Karşılaşmayı Gaziantep 2-0 kazandı.

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