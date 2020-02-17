Gaziantep FK 2-0 Çaykur Rizespor

MAÇTAN DAKİKALAR

11inci dakikada orta alandan gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin’in orta sahadan attığı pasa hareketlenen Aminu’nun sol çaprazdan çektiği sert şut üstten auta gitti.



15inci dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Muhammet Demir, ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağanın yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesinin ardından Muhammet’in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.



16ncı dakikada Muhammet Demir’in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.



35inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylanın içeri gönderdiği ortada topa iyi yükselen Muhammet Demirin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.



38inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim atağın yönünü değiştirerek topu Oğuz Ceylana gönderdi. Oğuzun vurduğu şut direkten döndü.



45+2nci dakikada orta alandan gelişen Çaykur Rizespor atağında Oğulcan Çağlayanın içeri gönderdiği ortada topun gelişine vuran Milan Skodanın şutu üstten auta gitti.



52’nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Andre Sousa’nın yerden şutunda top savunmaya çarpıp ağlara gitti: 1-0.



55inci dakikada konuk takımın yaptığı pas hatasında topa hareketlenen Kayode, Fernandes’in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi, penaltıya sebebiyet veren Fernandes, ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.



56ncı dakikada beyaz noktada topun başına geçen Muhammetin penaltı vuruşunda top direkten döndü.



59uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet’in şutunda top Talbi’nin eline çarptı, hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Muhammetin vuruşu üstten auta gitti.

90+5inci dakikada ev sahibi takım serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Twumasi’nin ortasına Djilobodji kafayı vurdu ve topu ağlarla gönderdi: 2-0.

STAT: Gaziantep Kalyon



HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam



GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Kayode, Güray Vural (Dk. 82 Chibsah), Morais, Muhammet Demir (Dk. 65 Twumasi) , Oğuz Ceylan, Sousa, Maxim (Dk. 79 Diarra)



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Talbi, Boldrin (Dk. 64 Abarhoun), Oğulcan Çağlayan, Umar, Skoda (Dk. 85 Sasse), Diomande, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo Fernandes, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk.73 Sagovia)



GOLLER: Dk. 52 Sousa, Dk. 90+5 Djilobodji (Gaziantep FK)



KIRMIZI KART: Dk. 55 Fernandes (Çaykur Rizespor)



SARI KARTLAR: Maxim, Kubilay Aktaş, Sousa (Gaziantep FK) - Oğuz Kağan, Ivanildo Fernandes, Talbi (Çaykur Rizespor)

Gaziantep FK'nın kalesini koruyan Günay Güvenç, bir zamanlar Göztepe'deydi...





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