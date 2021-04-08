Gaziantep FK 2-0 Başakşehir (Maçın özeti ve golleri)
Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve 5. sıraya yükseldi.
Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken 5. sıraya çıktı, Başakşehir ise 2 maç sonra kaybetti.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 32 ve 52. dakikalarda Alexandru Maxim kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 50'ye çıkartırken Başakşehir 33 puanda kaldı.
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