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Spor Arena
Haber Giriş: 08.04.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Gaziantep FK 2-0 Başakşehir (Maçın özeti ve golleri)

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Gaziantep FK 2-0 Başakşehir (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve 5. sıraya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken 5. sıraya çıktı, Başakşehir ise 2 maç sonra kaybetti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 32 ve 52. dakikalarda Alexandru Maxim kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 50'ye çıkartırken Başakşehir 33 puanda kaldı.

Gaziantep FK 2-0 Başakşehir (Maçın özeti ve golleri)

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