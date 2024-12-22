Gaziantep FK 2-0 Antalyaspor (Süper Lig maç özeti)

Haberin Devamı

Gaziantep FK ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kacper Kozlowski ve 66. dakikada Alexandru Maxim kaydetti.

Antalyaspor'da Erdal Rakip, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından puanını 21'e yükselten Gaziantep FK, 8. sırada yer aldı. Aynı puandaki Antalyaspor ise 9. basamakta yer buldu.

Gaziantep FK, 18. haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

İÇ SAHADA SERİYE BAĞLADI

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 5 maçın hepsini kazandı. Gaziantep FK; Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Rizespor ve Antalyaspor'u mağlup ederek 5 maçlık seri yakaladı.

Haberin Devamı

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Maxim'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Okereke'nin çıkardığı meşin yuvarlağa, Kenan Kodro'nun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

16. dakikada Bünyamin Balcı'nın orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak auta gitti.

32. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.

34. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Okereke'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak Sorescu'nun önünde kaldı. Sorescu'nun yaptığı plase vuruşta top, ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

42. dakikada Mustafa Eskihellaç orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bulunan Okereke ile buluşturdu. Okereke'nin savunmayı çalımlayarak gönderdiği pasa ayağının içiyle tek vuruş yapan Kozlowski, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Haberin Devamı

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Soner Dikmen'in pasıyla buluşan Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

66. dakikada Kozlowski'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Maxim'in yaptığı plase vuruşta top, ağlarla buluştu: 2-0

90+3 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Kodro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.