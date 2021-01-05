Gaziantep FK 2-0 Ankaragücü / Maç özeti

Gaziantep FK ile Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-0 kazandı. Ev sahibinin golünü 70. dakikada Alexandru Maxim ve 90+6'da Enver Cenk Şahin kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Gaziantep FK, puanını 31'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.. İki maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

Ankaragücü'nün Lobhanidze ile 90+8'de bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Maçın 25. dakikasında Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica sarı kart gördü. Gaziantep FK, sosyal medyadan konuyla ilgili; "Teknik Direktörümüz Sumudica, rakip takımın yavaş hareketleri üzerine “Time” diye hakeme seslenmesi dolayısıyla sarı kart gördü!" şeklinde paylaşım yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında, Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez Muhammet Demir kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

22. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla dışarı gitti.

53. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vurdu, kaleci Friedrich çizgi üzerinde topu son anda çelmeyi başardı.

68. dakikada Enver Cenk Şahin'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

70. dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0

84. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Lobzhanidze ortaladı, Djilobodji'nin ters vuruşunda kaleye yönelen top az farkla kornere çıktı.

90 5. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Kontra atakta topu alan ve ceza sahasına giren Enver Cenk Şahin, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk Şahin, farkı ikiye çıkardı. VAR ile kısa bir görüşme yapan hakem Alper Ulusoy golü geçerli saydı.

GAZİANTEP FK 2-0 ANKARAGÜCÜ

GOL: 70' Maxim, 90+6' Enver Cenk Şahin

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay; Oğuz, Djilobidji, Kana-Biyik, Tosca, Junior Morais; Jefferson, Maxim, Kozulj; Muhammet Demir, Kenan Özer.

Ankaragücü: Friedrich; Atakan, Sarlija, Erdi, Atila; Voca, Lukasik, Saba, Endri Cekici, Paintsil; Bolingi

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