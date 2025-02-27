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Gaziantep FK 1-4 Fenerbahçe maç özeti (Türkiye Kupası)

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#Gaziantep Fk#Fenerbahçe#Türkiye Kupası
Gaziantep FK 1-4 Fenerbahçe maç özeti (Türkiye Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 17:55

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertliler, grubu lider tamamladığı için çeyrek final kurasına seri başı olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 9 puanla grubunu lider tamamlayarak kupada adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etmiş oldu.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.


 

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#Gaziantep Fk#Fenerbahçe#Türkiye Kupası

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