Gaziantep FK 1-4 Fenerbahçe maç özeti (Türkiye Kupası)

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 9 puanla grubunu lider tamamlayarak kupada adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etmiş oldu.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
🤸♂️ YOUSSEF EN-NESYRI'DEN HARİKA BİR VOLE!— A Spor (@aspor) February 27, 2025
⚽ Fenerbahçe, Faslı santrforunun attığı mükemmel golle Gaziantep FK karşısında skoru 2-0'a getirdi.#GFKvFB pic.twitter.com/2ZugdIKNEH