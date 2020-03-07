Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor (Maç Özeti)

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49'a yükseltti ancak 52 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde 2. basamakta kaldı. Gaziantep FK ise puanını 32 yaptı ve 9. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de önümüzdeki hafta Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

SON BÖLÜMDE İPTAL EDİLEN GOL

Öte yandan Trabzonspor'un 90+2. dakikada Nwakaeme ile bulduğu gol, mücadelenin hakemi Halis Özkahya tarafından VAR incelemesi neticesinde faul gerekçesiyle iptal edildi.





GAZİANTEP FK 1-1 TRABZONSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ (İLK YARI)

3. dakikada Maxim'in ara pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunda, Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

6. dakikada Trabzonspor, Nwakaeme ile gole yaklaştı. Sörloth ile verkaç yapan ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda, Günay Güvenç'ten seken top kornere çıktı.

22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan çalımlarla çizgiye inen Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasında, kale önünde iyi yükselen Ekuban, şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

GAZİANTEP FK 1-1 TRABZONSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ (İKİNCİ YARI)

53. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Paslaşarak kullanılan korner atışı sonrası Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasında, Kayode altıpas içinde kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

72. dakikada ceza yayında topla buluşan Maxim'in vuruşunda, top az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada ev sahibi takım kontratakla gol bulmaya çalıştı. Kayode'nin hızlı pasına Diarra yetişemedi ve kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etmeyi başardı.

90+2. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme topu filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısının ardından hakem Halis Özkahya pozisyonu inceledi ve öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1

Stat: Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 90 Chipsah), Kenan Özer (Dk. 73 Twumasi), Morais, Sousa, Maxim (Dk. 85 Diarra), Kayode

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Da Costa, Novak, Obi Mikel (Dk. 83 Bilal Başakcıkoğlu), Sosa, Ndiaye (Dk. 61 Guilherme), Ekuban (Dk. 71 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 22 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 53 Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 42 Obi Mikel, Dk. 57 Da Costa, Dk. 87 Guilherme, Dk. 90 4 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Dk. 87 Güray Vural, Dk. 90 3 Diarra (Gaziantep FK)





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