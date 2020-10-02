Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor

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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Campi çıktı ve bordo-mavili takımını öne geçiren golü kaydetti.

Gaziantep FK 90+3. dakikada Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi.

Uzatma dakikalarında gol olmadı ve Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 5, Gaziantep FK'nın ise 3 oldu.

SUMUDICA VE FLAVIO'YA KIRMIZI KART

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, penaltı pozisyonu için yaptığı itirazlar sonucunda maçın hakemi tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Trabzonspor'da ise Flavio, yaptırdığı penaltı sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

9' Gaziantep FK'de sakatlanan Muhammet Demir'in yerine Andre Felipe oyuna girdi.

14' Gaziantep FK'de Sousa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

20' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

26' Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie'nin yerine Gaston Campi oyuna girdi.

34' Gaziantep FK'de Jefferson'un ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

51' Gaziantep FK'de Morais ceza sahasının sol çaprazından içeri girdi, Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

64' Pereira'nın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışına kale önünde iyi bir kafa vuruşu yapan Campi'nin şutu köşeden ağlarla buluştu

77' Trabzonspor'da Bilal'in sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.

80' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.

88' Gaziantep FK'de Sumudica, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

90' Gaziantep FK'de Sumudica, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

90+1' Flavio penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

90+3' Topun başına geçen Maxim ağları havalandırdı

İLK 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.

Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla net gol pozisyonu veren takım olan Gaziantep FK, aynı zamanda kalesine en fazla şut gelen iki ekipten biri.

2020/21 Süper Lig sezonunda oynadığı üç maçta 31 top kapan Gaziantep FK, bu alanda ligin en yüksek sayısına sahip takım konumunda. Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Trabzonspor'a karşı ilk 11 başladığı son beş Süper Lig maçında dört gol kaydetti. Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe, Süper Lig kariyerinde çektiği ilk iki isabetli şutu gol yaptı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'u henüz mağlup edemedi ancak evindeki iki maçtan da birer puanla ayrıldı.

Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Trabzonspor'da, Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Guilherme Costa Marques'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350 bin avro ödeneceği belirtildi.

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