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Gaziantep FK 1-1 GZT Giresunsspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Gaziantep FK#Giresunsspor
Gaziantep FK 1-1 GZT Giresunsspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK - Giresunspor maçından fotoğraflarGaziantep FK - Giresunspor maçından fotoğraflar
Gaziantep FK - Giresunspor maçından fotoğraflar

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Gaziantep FK ile Giresunspor Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Giresunspor 78. dakikada Serginho'nun golüyle öne geçerken Gaziantep FK'nın eşitlik sayısını 90+2'de Alexis Perez kendi kalesine attı.

İki maçlık galibiyet serisi sona eren Giresunspor puanını 9'a çıkardı. Bu sezon evinde mağlup olmayan Gaziantep FK ise 12 puana çıktı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Kitsiou, Djilobodji, Mendyl, Doğan, Maxim, Figueiredo, Sagal, Muhammet.

GZT Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Flavio, Sankhare, Traore, Serginho, Doukara, Diabete.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortada Doukara'nın volesini kaleci Günay Güvenç son anda kornere çeldi.

26. dakikada Diabate'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada Sankhare kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

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56. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Serginho'nun arka direğe yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

57. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Diabate'nin çektiği sert şuttka kaleci Günay Güvenç, son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

62. dakikada Suleymanov'un pasıyla penaltı noktasına yakın bir noktada topla buluşan Diabate'nin şutunda, kaleci Günay meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın altıpasa çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Sergio, fileleri havalandırdı: 0-1.

90 2. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın orta alandan ceza sahasına doğru gönderdiği uzun pas sonrası Caulker'ın kafayla altıpasa doğru çevirdiği top, takım arkadaşı Okan Kocuk ile çarpışan Perez'in ters kafa vuruşuyla ağlara gitti: 1-1.

 

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Giresunsspor

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