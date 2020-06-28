Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor
Süper Lig'de 29. haftada Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Gaziantep FK ile Antalyaspor, Süper Lig'de 29. hafta maçında 1-1 berabere kaldı.
Gaziantep'in golü 58. dakikada Kayode'den geldi. Antalyaspor'un golünü ise 88. dakikada Jahovic kaydetti.
İLK 11'LER
Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Twumasi, Kayode, Kenan.
Antalyaspor XI: Boffin, Ersan, Doğukan, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Amilton, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.
22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.
42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.
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