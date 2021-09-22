Gaziantep FK 1 - 0 Medipol Başakşehir (Maç özeti)

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Muhammed Demir'in tarihe geçen golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Tecrübeli forvet, maç başladıktan 9 saniye 18 salise sonra topu ağlarla buluşturarak Süper Lig tarihinin en erken golüne imza atarak takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Gaziantep FK, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 8'e yükseltti. Başakşehir ise 3 puanda kaldı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Kemal Yılmaz
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Halil Pehlivan, Merkel (Dk. 46 Messaoudi), Caulker, Djilobodji, Figueiredo (Dk. 68 Jefferson), Recep Niyaz (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir, Sagal (Dk. 83 Kenan Özer), Doğan Erdoğan (Dk. 76 Borven)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Tolga Ciğerci, Lima, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Duarte), Epuraeanu (Dk. 63 Aleksic), Visca (Dk. 83 Chadli), Berkay Özcan, Okaka, Zulj (Dk. 46 Ndayishimiye), Gulbrandsen (Dk. 46 Deniz Türüç)
Gol: Dk. 1 Muhammet Demir (Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 8 Merkel, Dk. 30 Recep Niyaz (Gaziantep), Dk. 90 Ponck (Medipol Başakşehir)
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada başlama vuruşuyla atağa geçen ev sahibi Gaziantep'in orta sahadan ilerleyen atağı sonrası ceza sahası içerisinde topla bulaşan Muhammet Demir, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
6. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ çaprazdan topu süren Recep Niyaz'ın pasını karşılayan Sagal'ın şutunda, top yandan auta gitti.
18. dakikada sol kanatta gelişen Gaziantep atağında Figueiredo'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.
36. dakikada sol kanattan topla bulaşan Sagal'ın ceza sahasının sol çizgisinden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinden döndü.
42. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanattan topla ilerleyen Lima'nın ceza sahasının solundan attığı pas ile buluşan Okaka'nın şutunda, top yandan auta çıktı.
50. dakikada konuk ekip Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+2. dakikada Gaziantep oyuncusu Kenan Özer'in ceza sahası önünde çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.