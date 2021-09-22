Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TEKNOFEST Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödülleri sahiplerini bulduTEKNOFEST Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu#Take-Off
Son dakika: Galatasarayda Fatih Terimden rotasyon açıklamasıSon dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den rotasyon açıklaması#Galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğanın New Yorktaki diplomasi trafiği sürüyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor#BM Genel Kurulu
Batshuayiden kötü haber Liste 8 kişi olduBatshuayi'den kötü haber! Liste 8 kişi oldu##Beşiktaş
Bakan Çavuşoğlu, New Yorkta MIKTA toplantısına katıldıBakan Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA toplantısına katıldı#BM Genel Kurulu
Bakan Soylu: Bizim için terör neyse uyuşturucuyla mücadele de aynıdırBakan Soylu: Bizim için terör neyse uyuşturucuyla mücadele de aynıdır#Süleyman Soylu
Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştüBakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü#Dışişleri Bakanı
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Bakan Varank: Geleceği yakalamanın derdindeyizBakan Varank: Geleceği yakalamanın derdindeyiz#TEKNOFEST 2021
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
HABERLERSpor Arena Haberleri

Gaziantep FK 1 - 0 Medipol Başakşehir (Maç özeti)

#Gaziantep Fk#Başakşehir#Süper Lig
Gaziantep FK 1 - 0 Medipol Başakşehir (Maç özeti)

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, Muhammed Demir'in tarihe geçen golüyle 1-0 kazanan ev sahibi ekip, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Gaziantep - Başakşehir maçından fotoğraflarGaziantep - Başakşehir maçından fotoğraflar
Gaziantep - Başakşehir maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

 Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Muhammed Demir'in tarihe geçen golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tecrübeli forvet, maç başladıktan 9 saniye 18 salise sonra topu ağlarla buluşturarak Süper Lig tarihinin en erken golüne imza atarak takımına galibiyeti getirdi.

Son dakika: Muhammet Demir Süper Lig tarihinin en hızlı golünü attı 10. saniyede...

İlgili Haber:Son dakika: Muhammet Demir Süper Lig tarihinin en hızlı golünü attı! 10. saniyede...

Bu sonuçla Gaziantep FK, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 8'e yükseltti. Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Kemal Yılmaz
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Halil Pehlivan, Merkel (Dk. 46 Messaoudi), Caulker, Djilobodji, Figueiredo (Dk. 68 Jefferson), Recep Niyaz (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir, Sagal (Dk. 83 Kenan Özer), Doğan Erdoğan (Dk. 76 Borven)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Tolga Ciğerci, Lima, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Duarte), Epuraeanu (Dk. 63 Aleksic), Visca (Dk. 83 Chadli), Berkay Özcan, Okaka, Zulj (Dk. 46 Ndayishimiye), Gulbrandsen (Dk. 46 Deniz Türüç)
Gol: Dk. 1 Muhammet Demir (Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 8 Merkel, Dk. 30 Recep Niyaz (Gaziantep), Dk. 90 Ponck (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

Haberin Devamı

1. dakikada başlama vuruşuyla atağa geçen ev sahibi Gaziantep'in orta sahadan ilerleyen atağı sonrası ceza sahası içerisinde topla bulaşan Muhammet Demir, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
6. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ çaprazdan topu süren Recep Niyaz'ın pasını karşılayan Sagal'ın şutunda, top yandan auta gitti.
18. dakikada sol kanatta gelişen Gaziantep atağında Figueiredo'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.
36. dakikada sol kanattan topla bulaşan Sagal'ın ceza sahasının sol çizgisinden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinden döndü.
42. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanattan topla ilerleyen Lima'nın ceza sahasının solundan attığı pas ile buluşan Okaka'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

50. dakikada konuk ekip Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+2. dakikada Gaziantep oyuncusu Kenan Özer'in ceza sahası önünde çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep Fk#Başakşehir#Süper Lig