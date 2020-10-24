Gaziantep FK 1-0 Konyaspor - Maçın özeti ve golleri

Gaziantep FK ile Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Teknik direktör Sumudica'dan yoksun sahaya çıkan Gaziantep FK, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek gol, 75. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

4 beraberliği ve 1 yenilgisi olan Gaziantep FK, böylece ilk galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkarttı. Konyaspor ise ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada sağ kanattan Skubic'in yaptığı ortada top savunmaya çarparak Miya'nın önünde kaldı. Kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle bu kez meşin yuvarlak Ömer Ali Şahiner'in önüne kaldı. Ömer Ali Şahiner'in yaptığı vuruşta, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

18. dakikada Miya'nın, Musa Çağıran'ın ceza saha dışından gönderdiği topa gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

38. dakikada Musa Çağıran'ın orta sahada kaptırdığı top sonucu Gaziantep FK, kontratağa çıktı. Furkan Soyalp'ın ceza sahasına gönderdiği topa Dicko'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada ceza sahası dışının sağından Milosevic'in gönderdiği topa Jetkovic'in gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu uzaklaştırdı.

53. dakikada Maxim ceza sahası içerisinde Oğuz Kağan Güçtekin'in önünden topu kaparak pasını Dicko'ya gönderdi. Dicko'nun penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta, kaleci Sehic'in müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

68. dakikada ceza sahası yayının önünde Kravets'in gönderdiği topa Ömer Ali Şahiner'in gelişine yaptığı vuruşta, top üst direğe çarparak auta çıktı.

73. dakikada Ömer Ali Şahiner'in, sağ kanattan Skubic'in sağ kanattan gönderdiği topa gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üstünden auta gitti.

75. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Enver Cenk Şahin'in sağdan kullandığı korner atışında, Muhammet Demir'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.