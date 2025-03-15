Gaziantep FK 1-0 Kayserispor maç özeti (Süper Lig)

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u konuk etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nde oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep FK 38 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 6. sıraya çıktı.

Kayserispor ise 27 puanda, 17. sırada kaldı.

Milli aradan sonra oynanacak olan Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak, Kayserispor ise Hatayspor'u konuk edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan gönderdiği pasla topla buluşan Okereke'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.

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4. dakikada Cardoso'nun orta sahadan gönderdiği pasla meşin yuvarlakla buluşan Mane'nin yaptığı sert vuruşta kaleci topu kaleci Mustafa Burak Bozan kontrol etti.

31. dakikada Ali Karimi'nin sağ kanattan ortasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı.

52. dakikada Soresco'nun şutunda savunmaya çarpan topla buluşan Okereke'nin vuruşunda top, filelerle buluştu: 1-0.

56. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında Nazon'un vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit, kornere gönderdi.

79. dakikada Karimi'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Bakohen'nin vuruşunda topu, kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.