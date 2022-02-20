Gaziantep FK 0-3 Adana Demirspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçı Adana Demirspor 3-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga, 69. dakikada Bjarnason attı.

Günay Güvenç iki penaltı kurtardı

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Assombalonga'nın 56 ve 81. dakikalarda kullandığı penaltılarda gole izin vermedi.

Erol Bulut evinde ilk kez yenildi

Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü ve ilk kez 3 gol yedi. Gaziantep FK, evinde bu maç öncesi çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 44'e çıkardı. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



10. dakikada Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Yunus'un yaptığı vuruş kaleci Günay’da kaldı.

13. dakikada Hamza Mendyl’in sol taraftan yaptığı ortaya Sagal’ın bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muric yumrukladı, dönen topa tekrar vuran Sagal’ın şutunu yine kaleci Muric'te kaldı.

18. dakikada Vargas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde rakip kaleye yönelen Yunus Akgün’ün kaleye paralel vuruşu kaleci Günay’da kaldı.

45. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına doğru yönelen Yunus Akgün’ün ortasında Vargas’ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

GAZİANTEP 0 - 3 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 18' Britt Assombalonga, 69' Bjarnason, 82' Britt Assombalonga

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Muhammet, Ertuğrul, Recep, Mendyl, Sagal, Caulker, Kitsiou, Vetrih.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt