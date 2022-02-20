Gaziantep FK 0-3 Adana Demirspor (Maçın özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladı#Bill Gates
Son dakika: Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağışlı hava geliyor...Son dakika: Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlı hava geliyor...#Hava Durumu
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Rus basını duyurdu: OHAL ilan edildiRus basını duyurdu: OHAL ilan edildi#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada Zeynep alarmı... Ölü sayısı artıyorAlmanya'da 'Zeynep' alarmı... Ölü sayısı artıyor!#Eunice Fırtınası
Kelebekler Vadisinde eşini şeytani planla öldürdüğü iddia edilmişti Yine para peşindeKelebekler Vadisi'nde eşini şeytani planla öldürdüğü iddia edilmişti! Yine para peşinde#Muğla
FETÖnün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldüFETÖ'nün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldü#Fetö
Yıldız futbolcu çileden çıktı Annesine yumruk atılında ortalık karıştıYıldız futbolcu çileden çıktı! Annesine yumruk atılında ortalık karıştı#Phil Foden
JP Mogan Fedden dokuz faiz artırımı bekliyorJP Mogan Fed'den dokuz faiz artırımı bekliyor#ABD
Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11ler belli olduAlanyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu#Süper Lig
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
Mustafa Sandalın nişan kıyafeti çok konuşulduMustafa Sandal'ın nişan kıyafeti çok konuşuldu#Mustafa Sandal
Herkesi kandıran genç kadın Annanın gerçek yalanları...Herkesi kandıran genç kadın! Anna'nın gerçek yalanları...#Anna Delvey
Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapa#Telefon Dolandırıcıları
HABERLERSpor Arena Haberleri

Gaziantep FK 0-3 Adana Demirspor (Maçın özeti)

#Gaziantep FK – Adana Demirspor#Gaziantep FK – Adana Demirspor Maçı#Gaziantep FK – Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta
Gaziantep FK 0-3 Adana Demirspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, iki penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez 3 gol yedi ve ilk kez mağlubiyet gördü.

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçından fotoğraflarGaziantep FK - Adana Demirspor maçından fotoğraflar
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçı Adana Demirspor 3-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga, 69. dakikada Bjarnason attı.

Günay Güvenç iki penaltı kurtardı

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Assombalonga'nın 56 ve 81. dakikalarda kullandığı penaltılarda gole izin vermedi.

Erol Bulut evinde ilk kez yenildi

Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü ve ilk kez 3 gol yedi. Gaziantep FK, evinde bu maç öncesi çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 44'e çıkardı. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Yunus'un yaptığı vuruş kaleci Günay’da kaldı.
13. dakikada Hamza Mendyl’in sol taraftan yaptığı ortaya Sagal’ın bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muric yumrukladı, dönen topa tekrar vuran Sagal’ın şutunu yine kaleci Muric'te kaldı.
18. dakikada Vargas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
30. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde rakip kaleye yönelen Yunus Akgün’ün kaleye paralel vuruşu kaleci Günay’da kaldı.
45. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına doğru yönelen Yunus Akgün’ün ortasında Vargas’ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

GAZİANTEP 0 - 3 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 18' Britt Assombalonga, 69' Bjarnason, 82' Britt Assombalonga

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Muhammet, Ertuğrul, Recep, Mendyl, Sagal, Caulker, Kitsiou, Vetrih.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep FK – Adana Demirspor#Gaziantep FK – Adana Demirspor Maçı#Gaziantep FK – Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle