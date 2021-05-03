Gaziantep FK 0 - 1 Sivasspor (Maç özeti)
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini Max Gradel'in golüyle yenen Sivasspor, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.
Süper Lig'in 39. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Rakibini Max Gradel'in 30. dakikada attığı golle 1-0 yenen Sivasspor, 3 puanın sahibi olmayı başardı.
Yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Sivasspor, puanını 58'e yükselterek ligde 5. sıraya yerleşti ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umudunu korudu.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 54 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in şutunda, top üst direkten döndü.
28. dakikada konuk ekip ceza sahasına yakın noktada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Gradel'in ceza sahasına gönderdiği topla bulaşan Caner Osmanpaşa'nın şutunda, meşin yuvarlak az fark ile üstten auta çıktı.
29. dakika Demir Grup Sivasspor öne geçti. Aldığı topla soldan ceza yayına yaklaşan Gradel'in uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
35. dakika Demir Grup Sivasspor'un sağdan gelişen atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yan direğin yanından dışarı gitti.
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...