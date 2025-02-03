Gaziantep FK 0-1 Galatasaray (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar henüz 5. dakikada Ahmed Kutucu'nun kaydettiği golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 57'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu. Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan Mertens'in ceza yayına kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Kutucu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Osimhen'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

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16. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

18. dakikada kalesini terk eden Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topa Kozlowski vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden sert şutu kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Eskihallaç'ın şutu savunmadan sektikten sonra kaleci Muslera'da kaldı.

33. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mertens'in sert şutu kaleci Mustafa'dan döndü.

38. dakikada sol kanada atılan uzun topla buluşan Sallai'nin rakibini ekarte ettikten sonra uzak köşeye vuruşu az farkla dışarı çıktı.

45+4. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunu kaleci Mustafa Burak son çizgiden çıkardı.

48. dakikada sağ kanattan Kozlowski'nin ortasını Muslera uzaklaştırdı, dönen topa Okereke'nin vuruşu üstten auta çıktı.

52. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen'in dar açıdan kaleye vuruşunu Mustafa Burak uzaklaştırdı.

55. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Osimhen'in kale önüne pasına Ahmed Kutucu'nun dokunuşunu kaleci Mustafa Burak kontrol etti.

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59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Okereke'nin vuruşu yandan auta çıktı.

64. dakikada David Okereke'nin ceza yayı üzerinden yerden sert şutu yandan auta çıktı.

78. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu'nun kaleye yerden sert vuruşunu Muslera kurtardı.

82. dakikada ceza sahasında topla buluşan Osimhen'in dönerek yaptığı vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci topu kontrol etti.

85. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasına arka direkte Boateng'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

89. dakikada Sorescu'nun yerden ortasına ceza sahasında Mbakata'nın sert şutu savunmadan döndü.

90+3. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa arka direkte Arda Kızıldağ'ın vuruşu yandan dışarı gitti.

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İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Viana, Arda, Mustafa, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Okereke.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen..