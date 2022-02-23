Gaziantep FK 0-0 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig'de 22. haftadan ertelenen Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçında kazanan çıkmadı.

Karşılaşma 0-0'lık skorla sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep'in puanı 35, Yeni Malatyaspor'un 16 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

54üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Muhammet Demir topu çizgide kontrol edip Furkana bıraktı. Furkanın şutunda top az farkla auta çıktı.



71inci dakikada Gaziantep FKda Figueiredo Malatyaspor savunmasından kaptığı topu Muhammete bıraktı. Ceza sahası içerisine sokulan Muhammetin şutunu kaleci son anda kurtardı.



76ncı dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Figueiredonun yerden pasında Muhammetin düzgün vuruşunu kaleci Ertaç ayakları ile uzaklaştırdı.



82nci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaçın ortasında Dickonun şutunu kaleci Günay kurtardı.



88inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde Maxim yerde kaldı. Konuk takım oyuncuları penaltı bekledi. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde faul tespit etti.



Mücadelenin kalan bölümlerinde gol olmayınca karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

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STAT: Gaziantep Kalyon



HAKEMLER: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin



GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou (Dk. 90+1 Oğuz Ceylan), Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir



ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir - Zaffane, Gameli, Haddadi, Karim Hafez, Jospin (Dk. 78 Donsah), Azubuike, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Rahman Buğra (Dk. 90+4 Mert Miraç), Dicko



SARI KARTLAR: Gameli, Mustafa (Yeni Malatyaspor)

İLK 11'LER

Gaziantep: Günay, Djilobodji, Caulker, Tosca, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Gameli, Haddadi, Hafez, Nshimirimana, Azubuike, Ndong, Mustafa, Dicko, Rahman Buğra.