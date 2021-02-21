Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)

Gaziantep FK ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

Antalyaspor'da Dever Orgill, 57. dakikada Günay ile çarpışarak sakatlandı ve oyundan çıktı. Orgill ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalyaspor'un 82. dakikada Gökdeniz ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 10 maça çıkarken Akdeniz ekibinin son 4 maçı ise beraberlikle bitti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 39, Antalyaspor ise 33 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada savunmanın arkasına atılan konuk ekip topuna sahip olan Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şutu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

36. dakikada savunmanın arkasına atılan topu takip eden Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, ceza sahası dışında 2 rakibiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafayla topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Antalya ekibi, gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu alan Orgill, ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutu, sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45. dakikada, sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasını iyi takip eden Djilobodji'nin kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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