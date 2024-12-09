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GAZİANTEP - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI || Muhtemel 11'ler belli oldu! Gaziantep Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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#Gaziantep FK#Çaykur Rizespor#Muhtemel 11
GAZİANTEP - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI || Muhtemel 11ler belli oldu Gaziantep Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 12:28

Gaziantep FK Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF Süper Lig 15. hafta maçları bu akşam oynanacak Gaziantep Çaykur Rizespor maçı ile birlikte sona erecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve sporseverler merak çerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki karşılaşmanın saati ve kanalı gibi ayrıntılar belli oldu. Peki, Gaziantep Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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Süper Lig 15. hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak Gaziantep Çaykur Rizespor maçı ile sona erecek. Mücadele öncesinde geri sayımda sona gelinirken iki takımın taraftarları başta olmak üzere "Gaziantep Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Muhtemel 11'ler dahil maçla ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, Gaziantep Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

GAZİANTEP ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Çaykur Rizespor maçı 9 Aralık Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sport HD1 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Viana, Arda, Mbakata, Ndiaye, Sorescu, Maxim, Ogün, Mustafa, Lungoyi, Okereke.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetoviç, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe.

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#Gaziantep FK#Çaykur Rizespor#Muhtemel 11

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