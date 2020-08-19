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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol'dan bütçe açıklaması! "Yarıya düşürdük..."

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Gaziantep Basketbol'dan bütçe açıklaması! "Yarıya düşürdük..."
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, geçen sezona göre bütçelerini yarı yarıya düşürdüklerini bildirdi.

Dai, yazılı açıklamasında, takımın Bolu'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampını değerlendirdi.

Genç ve enerjisi yüksek bir takım olduklarını belirten Dai, "Oyuncularımız çabuk adapte oldular. Geçtiğimiz sezona göre bütçemizi yarıya düşürdük. Belki de lig tarihimizin en düşük bütçeli takımını kurduk. Şu an kadromuzda 14 oyuncumuz var. Geçen seneden 4 oyuncu ve bunun yanında bizi heyecanlandıran diğer bir konu altyapıdan 2001, 2002 ve 2004 doğumlu 3 oyuncuyu kadroya dahil ettik." ifadelerini kullandı

Boray Dai, yeni bir takım oluşturduklarını ve bu yüzden oyuncuların birbirlerine alışmalarının zaman alacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Çalışma temposundan, oyuncuların konsantrasyonundan ve birbirleriyle ilişkisinden çok memnunuz. Önemli olan sezona nasıl başlayıp nasıl devam edeceğimiz. Şunun garantisini verebilirim, yüksek enerjili, koşan, mücadeleci bir takım olacağız. Yabancı oyuncu konusunda da hedefi olan, kazanma arzusu yüksek oyuncular seçtik. Bu sezon, geçmiş sezonlardan daha farklı bir Gaziantep Basketbol izleyeceğiz."

 

Gaziantep Basketboldan bütçe açıklaması Yarıya düşürdük...

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