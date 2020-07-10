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Gaziantep Basketbol, Nenad Markovic'le yola devam ediyor
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Nenad Markovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Markovic'in başantrenörlük görevini 3 sezondur başarıyla sürdürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz yeni sezon öncesi Başantrenör Nenad Markovic ile sözleşmesini yenilemiştir. Markovic ile 2020-2021 sezonunda da birlikteyiz. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi.
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