MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGaziantep Basketbol ABD'li Rashard Kelly'i transfer etti
GeriBasketbol Gaziantep Basketbol ABD'li Rashard Kelly'i transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol ABD'li Rashard Kelly'i transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep Basketbol ABD'li Rashard Kelly'i transfer etti
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li Rashard Kelly'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımında geçiren Kelly ile anlaştı.

Bir yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki ABD'li forvetin geçen sezonu 10,6 sayı, 6,1 ribaund, 2,4 asist istatistikleriyle tamamladığı bildirildi.

Gaziantep Basketbol ABDli Rashard Kellyi transfer etti

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle