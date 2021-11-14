Gaziantep Basketbol 89 - 70 TOFAŞ (Maç özeti)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-70 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Zubcic 24, Berk Uğurlu 7, Cruz 12, Simmons 8, Cook 5, Yiğit Arslan 4, Emre Tanışan, Shepherd, Muhsin Yaşar 10
Gaziantep Basketbol: Peterson 21, Luther 8, Gulley 11, İsmail Cem Ulusoy, Kaba 18, Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan 2, Orhan Aydın Haciyeva 6, Dusan Cantekin 10, Alp Karahan, Doyle 13
1. Periyot: 9-22
Devre: 36-43
3. Periyot: 48-65