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Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 22:49 | Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol 77-69 TOFAŞ

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Gaziantep Basketbol 77-69 TOFAŞ
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Medicana 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı 77-69 yendi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnuvanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan son maçında, Gaziantep Basketbol ile TOFAŞ takımları karşılaştı.

Maça hızlı başlayan TOFAŞ, 6. dakikasını 15-2 önde geçtiği ilk periyodu 22-9 üstün bitirmeyi başardı. İkinci periyoda daha kontrollü başlayan Gaziantep Basketbol, farkı eriterek öne geçti ve soyunma odasına da 33-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta iyi performans sergileyen Gaziantep temsilcisi, final periyotuna 58-46 önde girdi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, parkeden 77-69 galip ayrıldı. Turnuva, bu maçla sona erdi.

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