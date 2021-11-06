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Galatasaray Nef, Gaziantep'te yıkıldı

#ING Basketbol Süper Ligi#Galatasaray Nef#Gaziantep Basketbol
Galatasaray Nef, Gaziantepte yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Galatasaray Nef'i 74-66 yendi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Galatasaray Nef'i 74-66 yendi.

Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş
Gaziantep Basketbol: Peterson 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Haciyeva 7, Luther 6, Leo Harun Apaydın 2, Gulley 13, Dusan Cantekin 2, Alpha Kaba 16, Doyle 18
Galatasaray Nef: Bost 5, Trimble 22, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 2, Ege Arar 4, Blackshear 15, Purcell 8, Kravish 8, Eray Aydoğan, Canberk Kuş, Okben Ulubay
1. Periyot: 15-18
Devre: 31-27
3. Periyot: 47-44

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#ING Basketbol Süper Ligi#Galatasaray Nef#Gaziantep Basketbol

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