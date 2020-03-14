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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 16:17,Son Güncelleme:/

Gaziantep Basketbol: 73 - Teksüt Bandırma: 63

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Gaziantep Basketbol: 73 - Teksüt Bandırma: 63
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, Teksüt Bandırma'yı 73-63 yendi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Aydın Haciyeva 12, Erol Can Çinko 6, Can Uğur Öğüt 13, Buva 23, Buford 6, Vasiliauskas 3, Jelovac 6, Metehan Akyel 2, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş

Teksüt Bandırma: Furkan Haltalı 2, Rıdvan Öncel 20, Erkan Yılmaz 10, Şehmus Hazer 12, Alperen Şengün 11, Sadık Emir Kabaca 6, Atakan Erdek 2

1. Periyot: 26-13
Devre: 38-30
3. Periyot: 57-48

Gaziantep Basketbol: 73 - Teksüt Bandırma: 63

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